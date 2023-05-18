Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета «Кинжал»

Российские военные уничтожили гиперзвуковой ракетой «Кинжал» 16 мая в Киеве пять пусковых установок американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot и радиолокационную станцию, сообщили 17 мая в пресс-службе Министерства обороны России.

«По достоверно подтвержденным данным, 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киеве были поражены и полностью уничтожены: многофункциональная радиолокационная станция, а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ объявило о том, что российские войска ударом «Кинжала» поразили в Киеве ЗРК Patriot. 17 мая военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский заявил, что уничтожению комплекса Patriot помогли уникальные возможности ракеты «Кинжал», а также тактика Вооружённых сил России по обнаружению систем ПВО Украины.

В свою очередь, РИА Новости распространило информацию о том, что Patriot в Киеве уничтожили из воздушной засады с помощью самолёта МиГ-31К, который является носителем указанных гиперзвуковых ракет.