Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Угрозы главы евродипломатии Жозепа Борреля ввести ограничения на поставки нефтепродуктов из Индии из-за того, что она покупает нефть в России, противоречат правилам, принятым в Евросоюзе. Об этом, как сообщило 17 мая агентство ANI, заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар.

Он указал на постановление Совета ЕС 833, принятое в 2014 году в рамках регламента антироссийских санкций. Министр отметил, что Брюссель официально не считает российскими нефтепродукты, если их произвели в третьей стране из сырья, приобретённого в России.

«Посмотрите на правила Совета ЕС, российская нефть существенно перерабатывается в третьих странах и больше не рассматривается как российская», — сказал Джайшанкар.

Ранее Боррель призвал ЕС принять меры против Индии и других развивающихся стран, которые поставляют в Европу бензин и дизельное топливо, произведённые из российской нефти. Он заявил, что это даёт возможность Москве обходить санкции.

Глава европейской дипломатии заявил, что нужно вводить ограничения на поставки топлива и добиться выполнения санкций от правительств стран Евросоюза. Боррель сообщил, что испытывает неловкость от осознания, что российская нефть всё равно попадает в ЕС, несмотря на выстроенные барьеры.