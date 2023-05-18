United States Mission Geneva Анатолий Антонов

Посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что высказывания властей Соединённых Штатов Америки о зерновой сделке являются «откровенным обманом».

«В Вашингтоне намеренно забывают о «пакетном» характере «стамбульских договорённостей». О заложенных в меморандум Россия-ООН конкретных требованиях, которые не выполняются», — приводит РИА Новости слова Антонова.

По его словам, утверждение американских властей о том, что украинское зерно идёт в нуждающиеся страны, не является правдивым. Он также подчеркнул, что российскую продукция намеренно на многие месяцы задерживают в западных гаванях.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил информацию о том, что стороны согласовали продление зерновой сделки на два месяца. Он также напомнил, что предыдущий срок действия черноморской инициативы заканчивался 18 мая.