Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Серия взрывов прогремела в столице Украины городе Киеве. Об этом 18 мая сообщил мэр города Виталий Кличко в своём Telegram-канале.

Как уточнил глава города, взрывы были слышны в Дарницком и Днепровском районах Киева. К местам взрывов направляются экстренные службы.

Также Кличко отметил, что в Дарницком районе и ещё в нескольких местах города отмечено падение обломков. Немного позднее мэр Киева сообщил о ещё одном взрыве в Деснянском районе города.

В Telegram-канале администрации Киева отмечается, что в городе работают силы противовоздушной обороны. Жителям города рекомендуют оставаться в укрытиях.

Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной тревоге на всей территории Украины. Кроме того, по данным украинских СМИ, серия взрывов прогремела в Харькове и Харьковской области, а в Одессе и Одесской области взрывы продолжались непрерывно около 20 минут