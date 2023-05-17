Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины. Это следует 18 мая из данных онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации.

Воздушная тревога объявлена на текущий момент в Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Кроме того, украинские издания «Страна. ua» и «Суспильне» («Общественное») уточнили, что в Харькове и Харьковской области прогремела серия взрывов. Украинские ресурсы сообщают о работе систем ПВО. Также отмечается, что в небе над регионами замечены беспилотники-камикадзе «Герань-2».

Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной тревоге, объявленной в ряде регионов Украины, в Одессе и в Одесской области прогремела серия взрывов, очевидцы в соцсетях рассказали о пожаре в районе населенного пункта Красноселка.

Позднее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» уточнил, что серия взрывов в Одессе продлилась более 20 минут, ВС РФ нанесли удары по узлу военной логистики ВСУ в регионе.