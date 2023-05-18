Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Сигнал воздушной тревоги звучит на всей территории Украины. Об этом 18 мая свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Начиная примерно с 03:00 мск на территории Украины постепенно вводился режим воздушной тревоги. В 03:10 мск воздушная тревога была объявлена на территории Киева и Киевской области, а затем, с небольшими паузами, воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины.

Позже других, в 03:49 мск, сигнал воздушной тревоги прозвучал в двух западных украинских регионах — Ивано-Франковской и Львовской областях. Кроме того, сообщается о появлении беспилотников в Черниговской и в Киевской областях. Граждан призывают не игнорировать сигнал воздушной тревоги и проследовать в укрытия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной тревоге в ряде регионов Украины, а также о серии взрывов, прогремевших в Харькове и Харьковской области.

Кроме того, уточнялось, что ВС России нанесли ракетный удар по узлу военной логистики ВСУ в Одесской области.