Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета «Кинжал»

ВС России нанесли ракетные удары по узлу военной логистики Вооружённых сил Украины в Одесской области. Об этом в среду, 17 мая, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Через Одесскую область идут поставки западной техники, имеются и скрытые склады хранения. Точное место, куда был нанесён удар сейчас, — пока точно не известно», — сообщил источник.

По данным украинских СМИ, серия взрывов в Одессе продлилась более 20 минут. Очевидцы сообщили о прилётах в разных частях города.

Воздушную тревогу в Одесской, а также в Николаевской и Харьковской областях страны объявили в 21:51 по московскому времени. Власти Одессы заявили, что громкие хлопки являются результатом работы систем противовоздушной обороны.

Ранее официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что ВС России в ночь на 17 мая нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по крупному складу боеприпасов в Николаеве — административном центре Николаевской области.