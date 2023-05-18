Solen Feyissa TikTok

Социальную сеть TikTok полностью запретили власти штата Монтана. Соответствующий закон 17 мая подписал губернатор штата Грег Джанфорте.

Как указал Джанфорте в своём Twitter, решение о запрете TikTok в Монтане было принято в целях защиты личных данных жителей штата от Коммунистической партии Китая. Запрет вступит в силу с 1 января 2024 года.

Местный законодательный орган принял закон о запрете TikTok ещё в апреле, теперь решение утвердил и губернатор штата. Согласно положениям нового закона, на территории штата Монтана запрещено скачивать мобильное приложение TikTok.

Компаниям Apple и Google предписывается закрыть доступ к скачиванию TikTok в магазинах приложений, иначе на них будут наложены штрафные санкции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что администрация Белого дома потребовала от китайских владельцев социальной сети TikTok продать их доли, иначе приложение могут запретить на территории этого государства.

В Вашингтоне полагают, что TikTok, которая принадлежит пекинской компании ByteDance Ltd, несёт угрозу национальной безопасности страны.