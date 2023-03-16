Вашингтон, 16 марта, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена потребовала от китайских владельцев социальной сети TikTok продать их доли, иначе приложение могут запретить на территории этого государства. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Сергей Корсун ИА REGNUM Овальный кабинет

Администрация США считает, что TikTok, которая принадлежит пекинской компании ByteDance Ltd, несёт угрозу национальной безопасности страны.

«Комитет по иностранным инвестициям США недавно заявил о требовании продажи», — говорится в статье.

Представители TikTok заверили, что принудительная продажа не поможет решить предполагаемой угрозы безопасности, уточняет издание.

«Смена владельца не наложит никаких новых ограничений на потоки данных или доступ к ним», — приводят журналисты слова пресс-секретаря TikTok Брук Оберветтер.

Уточняется, что 60% акций ByteDance принадлежат глобальным инвесторам, 20% акций — работникам компании и 20% — основателям компании.

В TikTok заявили, что намерены направить 1,5 млрд долларов на защиту данных и контента пользователей из США.

Как передавало ИА REGNUM, китайская социальная сеть TikTok вводит ограничения по времени её использования для лиц моложе 18 лет.