Usembassy.gov Джейк Салливан

Лидеры стран «Большой семёрки» (G7) планируют контакт с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита в Японии. Об этом 17 мая сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов, который состоялся на борту самолета американского лидера Джозефа Байдена, отправившегося на саммит G7 в Хиросиме.

«Мы ожидаем взаимодействия того или иного рода между лидерами G7 и президентом Зеленским. Параметры еще прорабатываются», — уточнил Салливан.

Кроме того, советник президента США назвал украинский конфликт одной из важнейших тем встречи лидеров стран G7 в Хиросиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил Салливан, страны G7 не согласуют на саммите в Японии введение всеобъемлющего запрета на экспорт западных товаров в Россию.

При этом Салливан указал, что государства G7 обсудят вопросы, касающиеся российских активов.