Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

Страны G7 не согласуют на саммите в Японии введение всеобъемлющего запрета на экспорт западных товаров в Россию. Об этом 17 мая заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Я не ожидаю того, о чем сообщалось, — этого всеобъемлющего запрета на экспорт. Основное внимание относительно применения санкций на саммите уделят контролю их соблюдения и их обходу», — ответил помощник Джо Байдена на вопрос журналиста о возможности введения такого запрета.

Выступая на брифинге для журналистов на борту самолёта Байдена, отправившегося в Хиросиму на саммит, Салливан отметил, что государства G7 обсудят вопросы, касающиеся российских активов.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что во время предстоящих 19–21 мая встреч лидеров G7 планируется обсуждение ужесточения антироссийских санкций. США склоняют партнёров особое внимание уделить ограничению экспорта в Россию товаров, которые используются в интересах вооруженных сил. О каких именно товарах, которые «поддерживают вооруженные силы» России, идёт речь, не сообщается.

Также внимание будет уделано уклонению от санкций с участием третьих стран и «подрыву будущего производства энергии в России». Планируется, что будет скорректирован подход к ограничениям таким образом, чтобы весь экспорт определённых категорий товаров был автоматически запрещён. По мнению авторов, это затруднит обход санкций.