Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Сигнал воздушной тревоги звучит в трёх областях Украины, в Одессе прогремело несколько взрывов. Об этом 17 мая можно узнать из данных онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации.

Воздушная тревога была объявлена в 21:51 мск в Одесской, Николаевской, Харьковской областях Украины, а также в находящейся под контролем Киева части Херсонской области.

По данным украинского издания Klymenko Time, в Одессе прогремела серия взрывов. Как утверждают местные власти, взрывы являются результатом работы систем противовоздушной обороны. Однако жители Одессы в социальных сетях утверждают, что взрывы слышались со стороны железнодорожного узла в населённом пункте Красноселка. Очевидцы утверждают, что над этим районом видно зарево пожара.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», Вооружённые силы России утром 16 мая нанесли самый массированный удар по Киеву. По словам представителей местных властей, военные объекты в столице Украины атаковали ракеты «Кинжал» и «Калибр».