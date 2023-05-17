Николаев, Украина, 17 мая, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар высокоточным оружием по крупному складу боеприпасов в Николаеве. Об этом в ходе брифинга 17 мая заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

В ночь на 17 мая ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия в городе Николаев.

«Цель достигнута. Назначенный объект поражен», — добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, российские силы в ночь на 17 мая ракетами «Калибр» нанесли удар по оборонному заводу «Зоря-Машпроект» под Николаевом. Местные власти сообщили о разрушении объекта промышленной инфраструктуры. На украинских ресурсах опубликовали видео, как спасатели тушат пожар среди руин.