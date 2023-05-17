Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Помощник президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом не может точно определить, началось ли контрнаступление Вооружённых сил Украины.

«Началось ли контрнаступление — видит тот, кто его проводит, и я не буду провозглашать его. Я позволю украинцам характеризовать то, что они делают», — рассказал Салливан в беседе с журналистами 17 мая.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия на данный момент не готова к проведению масштабной операции. По его словам, ВСУ ожидают поставок оружия, бронетехники и ещё «некоторых вещей». Позднее эту информацию также подтвердил заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве иностранных дел Венгрии подтвердили, что власти страны заблокировали транш военной помощи Украине в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира.