Киев, 17 мая, 2023, 05:28 — ИА Регнум. Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Вооружённым силам Украины для начала запланированного наступления не хватает оружия и необходимого вооружения.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«К сожалению, уровень оборудования, которое у нас есть, ещё недостаточен, чтобы начать контрнаступление», — рассказал замглавы в интервью телеканалу Sky News.

Игорь Жовква также добавил, что Владимир Зеленский отправился в турне по странам Европейского союза с целью запросить у стран-союзников дополнительные пакеты военной помощи, а также добиться продвижения в вопросе предоставления современных истребителей.

Ранее президент Украины также в интервью Sky News заявил, что Вооружённые силы Украины на данный момент не готовы к проведению масштабной операции. Зеленский добавил, что в случае незамедлительного наступления украинские войска рискуют потерпеть разгромное поражение и потерять невосполнимое количество ресурсов.