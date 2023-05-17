Евгений Биятов/РИА Новости Технический персонал загружает ракеты в блок. Архивное фото

В России начался серийный выпуск новейшей авиаракеты повышенной мощности «Бронебойщик». Об этом, как сообщило РИА Новости, заявил заместитель генерального директора концерна «Техмаш» Александр Кочкин.

«Ракета «Бронебойщик» принята на вооружение и уже пошла в серию, первые заказы есть. В этом году мы уже сможем увидеть её применение в зоне СВО», — сказал Кочкин на выставке MILEX-2023.

ИА REGNUM ранее сообщало, что поступление новой авиационной ракеты «Бронебойщик» в российские войска ожидается после 2023 года.

«Бронебойщик» смогут использовать штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. Основным отличием новейшей авиаракеты является осколочно-фугасная проникающая боевая часть, позволяющая ракете пробивать различные заграждения.

«Бронебойщик» обладает большей мощностью в сравнении с привычными неуправляемыми ракетами благодаря новой боевой части. При этом она может использоваться с задержкой взрыва после пробития преграды. С-8ОФП может применяться против техники и живой силы как на открытых участках, так и в закрытых сооружениях.