Bloomberg: зерновая сделка будет продлена, Россия согласилась

Анкара, , 15:36 — REGNUM Соглашение по вывозу украинского зерна будет продлено, сообщает 17 мая Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников, по информации которых Россия «пока что» согласилась продолжить участие в соглашении. Официальное решение должны огласить сегодня, так как 18 мая срок зерновой сделки истекает.

Вывоз зерна Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным издания, украинская сторона продление пока не подтвердила. Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков якобы заявил, что комментарии давать ещё рано.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал «просто дождаться», когда поступит официальное объявление по данной теме, отметив, что гипотетические суждения неуместны. Ранее он отметил, что у Москвы по зерновой сделке осталось много нерешённых вопросов.

Зерновая сделка была согласована в июле 2022 года. Она представляет собой два соглашения, одно из которых регулирует вывоз украинского зерна, второе — доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. В марте 2023 года вице-премьер Украины Александр Кубраков заявил, что действие сделки продлили на 120 дней, но в МИД России настаивали, что только на 60 дней. Москва неоднократно указывала, что её условия по сделке не выполняются.