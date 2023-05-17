Москва, , 12:39 — REGNUM В случае с зерновой сделкой не стоит делать каких-либо гипотетических рассуждений и нужно дождаться решения по этому вопросу. Об этом 17 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вывоз зерна Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не думаю, что уместны гипотетические рассуждения. Пока решение не озвучивалось», — сказал он, отвечая на вопрос о том, какие меры может предпринять Россия в случае, если это соглашение не продлят.

Представитель Кремля уточнил, что в случае с зерновой сделкой необходимо дождаться объявления решения по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 17 мая, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона не станет отходить от своих позиций в рамках условий зерновой сделки. Она уточнила, что это будет фактором, который будет лежать в основе принятия решения.