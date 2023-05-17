EUobserver: ЕС намерен добавить в санкционные списки более ста компаний и физических лиц

Москва, , 13:31 — REGNUM В 11-й пакет антироссийских санкций Евросоюза могут войти до 100 новых физических лиц и компаний. Об этом 17 мая сообщил портал EUobserver.

Ответ на санкции Сергей Корсун © ИА REGNUM

Отмечается, что на данный момент ЕС заморозил счета более 1600 российских физлиц и компаний. В рамках 11-го пакета список может быть расширен еще на 100 позиций.

Обсуждения по новому пакету антироссийских санкций идут в Брюсселе на уровне послов стран Евросоюза с 5 мая, но компромисс пока не найден.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, ожидается, что новый пакет санкций в отношении России будет нацелен на противодействие различным методам их обхода российской стороной.

Президент России Владимир Путин 4 апреля заявил, что, поскольку антироссийские санкции — «это надолго», стране нужны средние и долгосрочные преобразования для суверенного развития.