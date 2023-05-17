Москва, 17 мая, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Вступлением в киберцентр НАТО Украина получила доступ к системе кибернападений альянса, заявила 17 мая официальный представитель МИД Мария Захаврова в эфире радио Sputnik.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Когда мы слышим новости, что киевский режим присоединился в той или иной форме к натовскому взаимодействию в киберсреде — всё, это просто смычка, она состоялась», — сказала Захарова.

Комментируя заявление Киева о том, что Украину официально приняли в киберцентр НАТО, российский дипломат отметила, что «киберзащита» — это только слова, на самом деле в НАТО занимаются кибератаками. Задействованы сложнейшие схемы, по которым выстроена разветвлённая сетка кибернападения.

«Вся эта история про «киберзащиту» — это история про те самые возможности ведения кибервойн, кибернападения и кибератак, с которыми мы с вами в нашем быту и работе сталкиваемся ежедневно», — заявила Захарова.

Она отметила, что кибервойна Запада стала очевидной в 2022 году.

«Всё это было аффилировано именно с этим масштабным кибернаступлением, которое мы видим, аффилировано с киевским режимом и с натовскими структурами», — сказала Захарова.

Дипломат напомнила о множестве анонимных сообщений с угрозами, полученных в России, о звонках от людей, которые представляются сотрудниками банков, представителями правоохранительных органов, предлагают провести манипуляции с персональными данными. Поступают многочисленные сообщения от мнимых родственников.

По словам Захаровой, раньше считалось, что это просто мошенники, бандиты, но со временем стало ясно, что такая деятельность может быть организована только на государственном уровне. В одиночку Киев не смог бы провернуть такую операцию, отметила представитель МИД, — только под руководством и при участии НАТО.

Украинский МИД 16 мая объявил, что центр НАТО по вопросам сотрудничества в области киберзащиты официально принял в свои ряды Украину. Заявку на вступление в киберцентр НАТО Киев подавал ещё в 2021 году.