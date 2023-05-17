Берлин, 17 мая, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц в среду, 17 мая, призвал Европу не сжигать мосты с «другой Россией за пределами правительства президента Владимира Путина». Об этом он заявил во время выступления на саммите Совета Европы в Рейкьявике.

Сергей Корсун ИА REGNUM Иноагенты

«Мы должны поддерживать связь с представителями другой России, другой Белоруссии. Таким образом, сохранять открытыми перспективы демократического, мирного будущего обеих стран», — процитировало Шольца издание Deutche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

При этом он признал, что сейчас такое развитие событий кажется маловероятным.

На саммите Совета Европы в Исландии лидеры европейских государств обсудят тему привлечения России к ответственности за конфликт на Украине. В соответствии с их планами, планируется создать «реестр ущерба», причинённого, по их мнению, Россией Украине. Готовность принять участие в проекте уже выразили в США, а премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал реестр «реальным механизмом компенсации».