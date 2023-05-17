Париж, 17 мая, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Для записи потерь и разрушений на Украине в результате российской военной операции будет создан «реестр ущерба». Такое решение приняли 46 стран — членов Совета Европы на саммите в Исландии. Об этом 17 мая заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщило Agence France-Presse (AFP).

Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press Разрушенный дом в Киевской области

США уже выразили желание принять участие в проекте. В свою очередь французский лидер призвал остальные государства присоединиться к инициативе.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал реестр «реальным механизмом для компенсации» стране.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Еврокомиссия, Всемирный банк и власти Киева подсчитали, что восстановление Украины обойдётся в 383 млрд евро. Из отчёта аналитиков следует, что данная сумма в 2,6 раза превышает ВВП Украины за 2022 год. При этом в сентябре 2022 года стоимость восстановления Украины оценивалась в $349 млрд.

Согласно новой оценке, только в 2023 году стране понадобится на реконструкцию $14 млрд. В документе также сказано, что по сравнению с оценками за июнь 2022 года размер ущерба, который был нанесён энергетической системе Украины, увеличился пятикратно.

В мае ООН увеличила прогнозы по сумме, необходимой для восстановления Украины. Теперь указывается сумма 411 млрд долларов США.

Исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что только на восстановление тепловой генерации на Украине (повреждено 75%) нужно почти 150 млн долларов.