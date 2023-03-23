Еврокомиссия сообщила, что восстановление Украины обойдется в 383 млрд евро

Брюссель, , 16:14 — REGNUM Еврокомиссия, Всемирный банк и власти Киева подсчитали, в какую сумму обойдется восстановление Украины. Была названа цифра в размере 383 млрд евро. Об этом сообщило агентство Reuters.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Отчёт подготовлен начиная с 24 февраля 2022 года. Уточняется, что, по подсчётам аналитиков, данная сумма в 2,6 раза превышает ВВП Украины за 2022 год.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2022 года сумма, в которую обошлось бы восстановление Украины на тот момент времени, была оценена киевскими властями, Еврокомиссией и Всемирным банком в $349 млрд. Предполагалось, что она возрастёт в дальнейшем, так как спецоперация продолжалась.

В настоящем докладе ЕК подчёркивается, что Украине необходимы также инвестиции для реконструкции в размере 14 млрд долларов, и уточняется, что размер ущерба энергосистеме страны увеличился в пять раз по сравнению с июнем 2022 года.