РИА Новости: носитель «Кинжалов» МиГ-31К уничтожил в Киеве американский ЗРК Patriot

Москва, , 08:16 — REGNUM Истребитель МиГ-31К, являющийся носителем гиперзвуковых ракет «Кинжал», уничтожил в Киеве американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Об этом 17 мая сообщил информированный источник.

МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Фактически за счёт скорости «Кинжала» ЗРК США были внезапно поражены из воздушной засады — боевые расчеты противника ничего не могли предпринять для защиты своих зенитных систем», — цитирует его слова РИА Новости.

Источник уточнил, что за счёт своих скоростных характеристик ракеты «Кинжал» способны достигать военных объектов на украинской территории за считаные минуты, в связи с чем подобные ЗРК Patriot не успевают переменить позиции или зарядить пусковые установки новыми ракетами.

Как передавало ИА REGNUM, 16 мая Минобороны России сообщило, что в ночь на 16 мая в Киеве гиперзвуковой ракетой «Кинжал» уничтожили американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Позднее телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме передал о том, что США признали факт повреждения переданного Киеву ЗРК Patriot.