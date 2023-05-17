ДНР, 17 мая, 2023, 05:38 — ИА Регнум. Российская группировка «Юг» ударами крупнокалиберной артиллерии поразила скопление живой силы Вооружённых сил Украины в районе Артёмовска Донецкой Народной Республики. Об этом в среду, 17 мая, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

«Артиллерией… поражены скопления живой силы украинских войск в районах населенных пунктов Артёмовск, Миньково, Курахово и Горняк», — заявил Астафьев агентству ТАСС.

По его словам, ракетное подразделение группировки на соледаро-артёмовском направлении также нанесло удары по пунктам временного размещения 24-й и 57-й отдельных механизированных бригад противника.

Ранее официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков в ходе брифинга 16 мая сообщил о наступлении штурмовых отрядов в Артёмовске. По его словам, наступательные действия велись в западных кварталах города.