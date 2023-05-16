Вашингтон, 17 мая, 2023, 01:52 — ИА Регнум. Белый дом и Конгресс США не преодолели разногласий по вопросу о повышении потолка государственного долга, и они всё ещё далеки от заключения соответствующего соглашения, сообщил журналистам спикер палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти по итогам второй встречи с американским президентом Джо Байденом.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Вместе с тем парламентарий выразил мнение, что у сторон есть возможность достигнуть договоренности до конца недели. Именно этот срок Маккарти ранее называл крайним для своевременного выхода из сложившейся ситуации.

Спикер также сообщил, что он и Байден согласились назначить переговорщиков, которые попытаются прийти к компромиссу для сторон.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая американский министр финансов Джанет Йеллен направила в Конгресс обращение, в котором она подтвердила прогноз по дате дефолта в стране. Глава ведомства утверждает, что с начала июня минфин США потеряет возможность отвечать по правительственным обязательствам, если не поднять поток госдолга.

16 мая американский инвестор Джим Роджерс заявил, что Соединённые Штаты не объявят дефолт, но ситуация с растущим госдолгом вызовет в стране серьёзные экономические проблемы.