Вашингтон, 16 мая, 2023, 23:58 — ИА Регнум. США окажут помощь Украине с ремонтом зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в случае такой необходимости, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге, передает C-Span.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Ранее Минобороны России объявило о том, что российские военные поразили в Киеве гиперзвуковой ракетой «Кинжал» ЗРК Patriot, переданный украинской стороне Соединёнными Штатами.

Кирби не стал подтверждать информацию об ударе по ЗРК. Вместе с тем он отметил, что содействие со стороны США в вопросе ремонта «будет зависеть от масштаба ущерба».

Координатор Белого дома напомнил о ситуации с артиллерийскими установками, которые выходили из строя в ходе боев при спецоперации. По его словам, часть таких орудий можно было восстановить на украинской территории, а другую часть требовалось направлять для ремонта в другие страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный аналитик Джефф Ламер в статье для журнала The National Interest написал о том, что решение о передаче Украине системы Patriot стало стратегической ошибкой США. Он отметил, что эти комплексы не позволят завершить конфликт и начать переговоры по Крыму и Донбассу.

16 мая военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский заявил, что уничтожить ЗРК Patriot в Киеве помогли уникальные возможности гиперзвуковой ракеты «Кинжал» и тактика российских войск по обнаружению систем ПВО Украины.