Патриарх Кирилл заявил об исторчиеском значении возврата «Троицы» и раки Александра Невского РПЦ

Москва, , 16:12 — REGNUM Возвращение Русской православной церкви (РПЦ) иконы Андрея Рублёва «Троица» и раки (ковчега) с мощами князя Александра Невского имеет большое историческое значение. Об этом 16 мая заявил глава РПЦ патриарх Кирилл на заседании Священного Синода.

Патриарх Кирилл Алексей Колчин © ИА REGNUM

Он выразил благодарность президенту Владимиру Путину, принявшему решение передать Церкви икону, хранящуюся в Третьяковской галерее.

«Мы могли только мечтать о том, чтобы эта святыня была возвращена церкви, чтобы народ наш мог молиться перед этой святыней», — процитировали патриарха на сайте РПЦ.

Патриарх также отметил, что в Санкт-Петербурге приняли решение передать раку признанного святым Александра Невского из Эрмитажа в Троицкий собор Александро-Невской лавры.

«Это тоже историческое событие огромной важности», — сказал глава РПЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение передать РПЦ икону «Троица», сообщил, что это сделали из гуманитарных соображений. По его мнению, не стоит «укрывать» святыни в музеях. Представитель Кремля подчеркнул, что передача иконы является прерогативой Минкульта.

О скорой передаче раки Александра Невского в Александро-Невскую лавру сообщил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Музей подписал договор с Санкт-Петербургской епархией о передаче права хранения реликвии на 49 лет. В лавре для этого должны создать особые условия, чтобы обеспечить сохранность артефакта.

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