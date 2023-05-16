Киев, 16 мая, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский сделал серьёзную ошибку, считая, что украинские военные смогут легко противостоять Вооружённым силам России. Об этом 16 мая заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Помните, в прошлом году Зеленский рассказывал о том, как мы сломали хребет российской армии? Так вот посмотрите — уже прошло больше года после его слов, а они спокойно продолжают военные действия», — сказал он в интервью телеканалу «Фабрика новостей».

Генерал ВСУ уточнил, что основной ошибкой украинского лидера в ходе конфликта стала неверная оценка состояния российской армии, которая, по мнению военного, и является причиной неудач украинских войск в зоне боевых действий.

Кроме того, Кривонос отметил, что он не согласен с мнением президента Франции Эммануэля Макрона о «геополитическом поражении Москвы», и подчеркнул, что при критических ситуациях такого рода политическим заявлениям верить не стоит, потому что они не отражают реальность.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая Зеленский заявил, что ВСУ пока не готовы к контрнаступлению. Он уточнил, что в последние две недели посещает страны Европы, чтобы попросить дополнительную военную помощь.