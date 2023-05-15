Зеленский заявил о неготовности ВСУ к контрнаступлению и попросил Запад дать ещё оружия

Лондон, , 19:13 — REGNUM ВСУ пока не готовы к контрнаступлению, и украинский президент Владимир Зеленский в последние две недели посещает страны Европы, чтобы попросить дополнительную военную помощь. Об этом он 15 мая заявил Sky News.

Владимир Зеленский © IMAGO/Lehtikuva/ТАСС

«Во время визитов в Италию, Германию, Францию и Великобританию были достигнуты важные договоренности относительно оборонной поддержки нашей страны», — заявил Зеленский.

Он добавил, что в случае немедленного наступления украинских войск они потеряют «много людей». Украинский лидер заявил об ожидании в рядах ВСУ бронетехники и ещё «некоторых вещей».

Зеленский также сообщил о планах победить до ноября 2024 года, когда в США начнутся выборы президента. При этом он не уверен, что в случае контрнаступления будут значительные успехи.

«Сказать, что сразу после этого контрнаступления будет полностью восстановлен суверенитет Украины, я пока не могу», — сказал Зеленский.

Украинский президент 15 мая прибыл в Лондон. До этого он посетил с визитом Рим, где его приняла премьер-министр Италии Джорджа Мелони. После этого политик заявил об «очень важных» решениях, которые помогут защитить ВСУ с воздуха.

При этом президент не возвращается на Украину с начала мая. Он покинул страну перед тем, как по Кремлю попытались нанести удары два беспилотника. В Москве в связи с инцидентом заявили, что на это будет ответ в соответствии с угрозой, которую Киев создал для руководства России.