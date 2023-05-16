Российские ВС уничтожили ракетой «Кинжал» американский ЗРК Patriot в Киеве
Минобороны: российские войска уничтожили ударом ракеты «Кинжал» американский ЗРК Patriot в Киеве
Москва, 16 мая, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ночь на 16 мая уничтожили в Киеве гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» американский зенитно-ракетный комплекс ЗРК Patriot. Об этом 16 мая сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Как уточнил военный, в ночь на 16 мая российские войска нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности по местам дислокации украинских военных и по местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, которые поставили Киеву западные страны.
Конашенков подчеркнул, что цель удара достигнута и все поставленные цели были поражены.
«Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киеве поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Telegram-канал «Русская весна» опубликовал видеозапись, на которой запечатлено поражение американского противоракетного ЗРК Patriot ВСУ в ходе ночной атаки на объекты в Киеве. На этих кадрах видно, как позиционный район батареи Patriot поразила российская ракета.