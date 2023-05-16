Москва, 16 мая, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ночь на 16 мая уничтожили в Киеве гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» американский зенитно-ракетный комплекс ЗРК Patriot. Об этом 16 мая сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

Как уточнил военный, в ночь на 16 мая российские войска нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности по местам дислокации украинских военных и по местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, которые поставили Киеву западные страны.

Конашенков подчеркнул, что цель удара достигнута и все поставленные цели были поражены.

«Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киеве поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США», — сказал он.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3806121" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Telegram-канал «Русская весна» опубликовал видеозапись, на которой запечатлено поражение американского противоракетного ЗРК Patriot ВСУ в ходе ночной атаки на объекты в Киеве. На этих кадрах видно, как позиционный район батареи Patriot поразила российская ракета.