Мелитополь, 16 мая, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Город Пологи в Запорожской области обстреляли украинские войска. Об этом 16 мая сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

Как указал глава движения, 16 мая ВСУ снова обстреливают мирных жителей региона из тяжёлых видов оружия.

«Вслед за Токмаком под обстрелом ещё один город, расположенный недалеко от Запорожской ЛБС (линии боевого соприкосновения. — Прим. ред.) — Пологи», — написал он.

Рогов напомнил, что на фоне увеличения числа обстрелов прифронтовых районов области власти региона приняли решение о временном перемещении мирных жителей в безопасные районы, и добавил, что обстрелы украинских боевиков свидетельствуют о том, что это было правильное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 16 мая, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в последнее время ВСУ усилили обстрелы территории региона. Он добавил, что если здания и сооружения можно восстановить, то когда из-за обстрелов ВСУ погибают и получают ранения мирные жители — это очень тяжело.