Москва, 16 мая, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности России задержала гражданку Украины, которая собирала информацию о российских Вооруженных силах. Об этом 16 мая сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий вскрыта и пресечена шпионская деятельность 25-летней гражданки Украины. По заданию иностранных спецслужб подозреваемая передавала информацию в отношении объектов, военной техники, укреплений и боевых позиций ВС РФ», — привёл сообщение ТАСС.

Уточняется, что у задержанной изъяли технические средства с геопространственными сведениями о дислокации и деятельности группировки российских войск «Восток», которая принимает участие в спецоперации на Украине. Передача этих данных представителям другой страны была использована против безопасности России.

Также указывается, что следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), предусматривающей лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Задержанную заключили под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая следователи ФСБ предъявили обвинение в сотрудничестве на конфиденциальной основе экс-сотруднику посольства США в России Роберту Шонову. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).