Донецк, 16 мая, 2023, 10:28 — ИА Регнум. В течение последнего времени украинские военные усилили обстрелы территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 16 мая заявил врио главы региона Денис Пушилин в эфире программы «Соловьёв Live».

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

«Противник и по населённым пунктам усилил обстрелы, мы видели это и в Ясиноватой, и в Горловке, и с утра сегодня Петровский район Донецка [вновь обстреляли]», — сказал он.

Врио главы региона добавил, что если здания и сооружения можно восстановить, то когда из-за обстрелов ВСУ погибают и получают ранения мирные жители — это очень тяжело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин рассказал, что ситуация в Артёмовске остаётся напряжённой. При этом он уточнил, что российские войска продолжают наступление и получили подкрепление.