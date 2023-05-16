Каракас, 16 мая, 2023, 05:48 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил об ускорении процесса повсеместного отказа от американской валюты в рамках мировой торговли. Об этом глава государства рассказал в эфире государственного телеканала Vanazolana de Television 16 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Николас Мадуро

«В мире выдвигается много инициатив, альтернативных доллару, можно сказать, что мы начинаем жить в ускоренном процессе дедолларизации мировой торговли», — заявил Мадуро в рамках авторской программы «С Мадуро плюс».

Также президент Венесуэлы отметил, что Соединённые Штаты Америки используют доллар и мировую финансовую систему в своих политических целях, в том числе чтобы вводить санкции против России, Китая, Индии и других стран.

«По мере того, как мир становится всё более многополярным… в мировой торговле появится новая корзина денежных единиц», — добавил Мадуро.

Ранее издание China Daily сообщало, что отказ Китая от доллара приведёт экономику Соединённых Штатов Америки к разрушительным последствиям. На данный момент доллар уже утратил доверие многих стран на фоне растущего государственного долга США.