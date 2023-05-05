В Пекине раскрыли последствия для США после отказа Китая от доллара
Пекин, 5 мая 2023, 16:15 — REGNUM Сейчас в мире происходит формирование «нового торгового порядка», который существенно изменит глобальную платёжную систему и отразится на международных валютных резервах. Об этом сообщила газета China Daily.
Авторы статьи отметили, что доллар уже утратил доверие многих стран на фоне госдолга США, растущего в геометрической прогрессии, волатильности курса национальной валюты и неясности в отношении процентных ставок в США. При этом, по их словам, разрушительные последствия американскую экономику ожидают в случае, если Китай откажется от использования американской валюты в международных расчётах.
Аргентина уже объявила о своём намерении прекратить расчёты в американской валюте при оплате импорта из Китая в пользу юаня. Подобное решение ранее приняли Россия, Бразилия, Франция и некоторые страны — члены АСЕАН.
«Если США соберутся «отсоединиться» от Китая, другие страны могут выбрать юань как валюту для взаиморасчетов, стимулировав усиление дедолларизации и укрепив статус КНР», ― подчеркнули обозреватели.
В статье отмечено, что экспорт Китая в развивающиеся государства и крупные страны с рыночной экономикой уже превышает совокупный экспорт в США, ЕС и Японию, что свидетельствует о формировании «нового торгового порядка». По мнению публикаторов, положение США в мировой торговле будет ослабевать, это ускорит глобальный процесс дедолларизации. В итоге Вашингтону грозит полная потеря его позиций в мировой торговле.
Как сообщало ИА REGNUM, основываясь на анализе ежедневных отчётов о транзакциях Московской биржи, агентство Bloomberg сделало вывод о том, что китайский юань смог вытеснить американский доллар с российского рынка, в этом есть немалая заслуга санкций.
По расчётам издания, китайская валюта впервые превзошла американскую по месячному объёму торгов в феврале, увеличив разницу в марте. При этом до даты начала СВО 24 февраля 2022 года объём торгов юанем на российском рынке был незначительным.
В апреле заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что Россия почти полностью отказалась от международных расчётов в долларах. По его словам, те же процессы идут в отношении расчётов в евро. Министр подчеркнул, что расчёты в долларах ещё существуют, но носят разовый, а не системный характер.
О постепенном отказе от использования американского доллара в мире ранее заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. При этом она добавила, что пока не видит альтернативы американской валюте в ближайшем будущем.
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