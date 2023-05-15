Мелитополь, 15 мая 2023, 12:30 — REGNUM Российские войска нанесли высокоточные удары по позициям украинской армии в городе Гуляйполе, который находится на временно захваченной Киевом части Запорожской области. Об этом 15 мая сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Артиллерия армии России
Артиллерия армии России
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В Запорожской области во временно оккупированном режимом Зеленского городе Гуляйполе точные прилёты по одному из административных зданий, используемому боевиками ВСУ в качестве расположения», — написал он.

Рогов отметил, что после этого со стороны Киева можно ожидать ложных заявлений о том, что этот удар нанесли по «мирному объекту».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 15 мая, обозреватель Forbes Крейг Хупер написал, что Россия активно уничтожает украинскую артиллерию, в том числе и поставляемую странами Запада. Он уточнил, что из примерно 152 больших 155-миллиметровых буксируемых западных гаубиц, которые уже поставили Украине, более трети уже повреждены или уничтожены.