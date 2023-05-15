Орехов, Запорожская область, 16 мая, 2023, 02:11 — ИА Регнум. Удар по крупному скоплению войск украинской армии нанесли российские военные с помощью реактивной и ствольной артиллерии в районе Орехова в Запорожской области. Об этом сообщил 16 мая глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

Как уточнил Рогов, российские войска поздно вечером 15 мая нанесли массированный удар по крупному скоплению военнослужащих украинской армии двумя батареями реактивной и ствольной артиллерии.

Скопление войск армии Украины, по данным Рогова, располагалось «в ближнем тылу противника, к западу от Орехова» в Запорожской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Рогов сообщил о высокоточном ударе российских войск по позициям украинской армии в городе Гуляйполе, который находится на временно захваченной Киевом части Запорожской области.