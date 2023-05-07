В Техасе произошёл новый случай массовой стрельбы, жертвами стали девять человек

Техас, США, , 06:16 — REGNUM Как минимум девять человек погибли в результате стрельбы в торговом центре в техасском городе Аллен. Об этом 6 мая сообщает CBS со ссылкой на данные местной полиции.

Стрельба Niels Noordhoek

Уточняется, что стрельба произошла днём 6 мая в торговом центре Allen Premium Outlets. В результате стрельбы погибли девять человек, ещё семеро пострадали. Шериф местной полиции Брайан Харви уточнил, что подозреваемый в стрельбе ликвидирован.

По словам Харви, около 15:36 по местному времени сотрудник полиции, находившийся в торговом центре, услышал выстрелы, поспешил на место происшествия и «нейтрализовал угрозу». На месте инцидента были обнаружены семеро погибших и девять раненых.

Пострадавшие были госпитализированы, но двое из них скончались от полученных травм. Трое сейчас находятся в критическом состоянии, состояние ещё четверых медикам удалось стабилизировать. Уточняется, что возраст пострадавших — от пяти лет до 61 года.

На место происшествия прибыли агенты ФБР, полиция Аллена попросила всех, у кого есть видеозапись стрельбы на мобильный телефон, связаться с ФБР.

Представитель Белого дома подтвердил CBS News, что президента США Джозефа Байдена проинформировали о массовой стрельбе, американский лидер следит за ситуацией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что несколько человек погибли, как минимум девять пострадали в результате стрельбы в торговом центре в городе Аллене в американском штате Техас. Информация о точном числе погибших уточнялась.

Губернатор Техаса Грег Эбботт назвал произошедшее «чудовищной трагедией» и распорядился оказать всю необходимую помощь местным властям.