Премьер Армении Пашинян заявил о стремлении Еревана избежать санкций за сотрудничество с Россией

Прага, , 22:56 — REGNUM Армения пытается избежать западных санкций за свое сотрудничество с Россией, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью чешскому журналу Respekt.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что Ереван всегда «с радостью идет навстречу российскому спросу» при наличии такой возможности. Вместе с тем глава армянского правительства подчеркнул, что «санкции — это красная линия».

Премьер-министр уточнил, что из-за этого Армения дала понять России очень четко, что Ереван не желает навредить Москве, но не хочет сам подпадать под ограничения со стороны Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта министр экономики Армении Ваан Керобян заявил, что его ведомство изучает различные варианты проблем, которые могут возникнуть для республики из-за антироссийских санкций. Он отметил, что ряд экспертов полагают, что объём экспорта в РФ способен упасть на 40%, а также могут возникнуть трудности с грузоперевозками.

8 мая агентство Bloomberg написало о том, что ЕС собирается ввести санкции против десятков компаний из Ирана, Китая, ОАЭ, а также Армении и Узбекистана за поддержку российского военно-промышленного комплекса (ВПК).