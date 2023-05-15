Лондон, 15 мая, 2023, 22:36 — ИА Регнум. Эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа StratPol Ксавье Моро предположил, что поставки британского оружия и военной техники ВСУ продлят конфликт ещё на несколько месяцев, однако не смогут помочь Украине добиться положительного исхода.

Евгений Биятов/РИА Новости Нарисованный на двери разрушенного дома в Артёмовске флаг Великобритании

«Новые виды вооружения не позволят Киеву победить в конфликте… Они лишь продлят противостояние ещё на пару месяцев», — рассказал Моро в интервью РИА Новости.

Эксперт отметил, что решение о поставках Великобританией нового вооружения для ВСУ может ускорить темпы наращивания поставок военной помощи со стороны других стран Североатлантического альянса.

«Для Джо Байдена… ситуация ещё хуже: если Украине потерпит поражение, это обязательно повлияет на результаты президентских выборов [в США] 5 ноября следующего года», — добавил Ксавье Моро.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак анонсировал представление Украине нового пакета военной помощи, в который будут включены сотни зенитных ракет и сотни новейших ударных дронов большой дальности (более 200 километров).