Санкт-Петербург, 15 мая, 2023, 22:07 — ИА Регнум. Военный суд в Санкт-Петербурге принял решение арестовать на 60 суток бывшего курсанта военного института, обвиняемого в попытке совершить теракт. Об этом 15 мая сообщила пресс-служба судов города.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

«Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении рядового Тимура Кирсанова», — сообщили в пресс-службе.

Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), а также ч.1 ст.205 («Террористический акт»), предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Кирсанову 18 лет, пишут «Аргументы недели». Подозреваемый якобы принёс к перегону станций Санкт-Петербург — Финляндский — Ланская инструменты, газету и несколько литров легковоспламеняющейся жидкости. Первая попытка была неудачной, во время второй курсанта задержали. На допросе он сообщил, что неизвестный через соцсети пообещал за теракт 15 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая замсекретаря Совбеза РФ Александр Гребёнкин в интервью «Российской газете» сообщил, что украинские спецслужбы вербуют российских подростков для совершения диверсий в РФ, обещая заплатить за это до десяти тысяч рублей.