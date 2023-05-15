Нью-Йорк, США, 15 мая, 2023, 21:45 — ИА Регнум. Киев практикует откровенно террористические методы, пользуясь попустительством Запада. Об этом 15 мая заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.

MFA Russia/Global Look Press Василий Небензя

Он напомнил, что украинская сторона организовала теракт на Крымском мосту, убийства журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского (Максима Фомина), а также покушение на писателя и политика Захара Прилепина, при котором погиб его товарищ Александр Шубин.

Кроме того, ФСБ пресекла в Крыму покушение на руководителей республики, готовящееся под руководством разведки минобороны Украины. Глава украинской разведки Кирилл Буданов открыто пригрозил убийствами граждан России «по всему миру», а государственные украинские СМИ провели опрос, кого ликвидировать дальше.

Небензя отметил, что отказ Запада замечать теракты, организованные Киевом, является подстрекательством к их продолжению.

«Что это, если не открытое подстрекательство к терроризму? Как вообще могут мириться с этим жители Франции, США и других стран, которые знают о терактах не понаслышке? Как могут молчать об этом генсекретарь и представители других международных организаций?» — заявил Небезя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из попавших в Сеть данных Пентагона стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский планировал получить «рычаги влияния» на РФ, оккупировав приграничные российские сёла, а также подорвав нефтепровод «Дружба». Он якобы за закрытыми дверями призвал к данным методам.

Киев, получив от Лондона ракеты Storm Shadow, первым делом применил их по Луганску. От ударов пострадали жилые дома и административные здания.