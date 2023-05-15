Небензя обвинил ООН в молчании по поводу подстрекательства Киева к террору
Небензя указал на подстрекательство к терроризму со стороны Украины
Нью-Йорк, США, 15 мая, 2023, 21:45 — ИА Регнум. Киев практикует откровенно террористические методы, пользуясь попустительством Запада. Об этом 15 мая заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.
Он напомнил, что украинская сторона организовала теракт на Крымском мосту, убийства журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского (Максима Фомина), а также покушение на писателя и политика Захара Прилепина, при котором погиб его товарищ Александр Шубин.
Кроме того, ФСБ пресекла в Крыму покушение на руководителей республики, готовящееся под руководством разведки минобороны Украины. Глава украинской разведки Кирилл Буданов открыто пригрозил убийствами граждан России «по всему миру», а государственные украинские СМИ провели опрос, кого ликвидировать дальше.
Небензя отметил, что отказ Запада замечать теракты, организованные Киевом, является подстрекательством к их продолжению.
«Что это, если не открытое подстрекательство к терроризму? Как вообще могут мириться с этим жители Франции, США и других стран, которые знают о терактах не понаслышке? Как могут молчать об этом генсекретарь и представители других международных организаций?» — заявил Небезя.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее из попавших в Сеть данных Пентагона стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский планировал получить «рычаги влияния» на РФ, оккупировав приграничные российские сёла, а также подорвав нефтепровод «Дружба». Он якобы за закрытыми дверями призвал к данным методам.
Киев, получив от Лондона ракеты Storm Shadow, первым делом применил их по Луганску. От ударов пострадали жилые дома и административные здания.