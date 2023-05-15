Москва, , 18:54 — REGNUM В посольстве Ливии в Москве на Мосфильмовской улице произошёл пожар, сообщил источник ИА REGNUM. По его данным возгорание возникло в одном из помещений из-за непотушенной сигареты.

Здание посольства Ливии в Москве © Михаил Воскресенский/РИА Новости

При этом прибывшие пожарные внутрь здания иностранной дипмиссии так и не попали — огонь сотрудники потушили своими силами.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая в Москве на улице Адмирала Ушакова вспыхнул пожар. Огонь вспыхнул в магазине «Перекрёсток». По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв газового баллона.