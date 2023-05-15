В Москве на улице Адмирала Ушакова в магазине «Перекрёсток» прогремел взрыв

Москва, , 13:04 — REGNUM В Москве на улице Адмирала Ушакова вспыхнул пожар, сообщил 15 мая источник ИА REGNUM.

Пожарные © Светлана Шевченко/РИА Новости

По данным источника, горит магазин «Перекрёсток» в районе Южное Бутово по улице Адмирала Ушакова, дом 7.

Очевидцы сообщили о сильном задымлении. На место отправили пожарных по повышенному рангу опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая на стройке недалеко от гостиницы «Интерконтиненталь» на Тверской улице в Москве произошёл пожар. Загорелся утеплитель на площади 10 кв. м в котловане строящегося здания. В 15:12 открытое горение ликвидировали. Сведений о пострадавших не поступало.

В мае в столице произошло несколько крупных пожаров. Так, 12 мая на территории машиностроительного завода им. В. В. Чернышева в Москве произошёл пожар, в результате которого пострадали три человека. Возгорание возникло на втором этаже административного здания по адресу улица Вишнева, дом 7. Огнём было охвачено 15 кв. м. 9 мая пожар вспыхнул возле Измайловского кремля в столице. А 7 мая на стройке на западе Москвы загорелись строительные материалы.