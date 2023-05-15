Белгород, 15 мая, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Город Шебекино подвергся массированному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале 15 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Разбитое окно

«Пострадавших нет. Есть повреждения линии электропередачи в селах Безлюдовка и Графовка», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, аварийные службы занимаются ликвидацией последствий обстрела и переподключением абонентов. Также в городе зафиксировали незначительные повреждения у базы отдыха.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские военные ударили по Луганску ракетой Storm Shadow 15 мая. Удар пришёлся на район бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ). Позже в Сети появились кадры с места обстрела.

По словам военного эксперта из ЛНР полковника Виталия Киселева, в результате атаки никто не пострадал. Как уточнил он, в городе всё работает в штатном режиме, паники нет.

Как заявила сенатор от ЛНР Дарья Лантратова, в административное здание бывшего авиационного училища штурманов в Луганске, которое стало целью обстрела со стороны ВСУ, попали две ракеты. В результате разрушен четвёртый этаж.

В тот же день украинский самолёт осуществил очередной пуск французско-британской ракеты Storm Shadow над Краматорском в ДНР.