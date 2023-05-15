Москва, 15 мая, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Икону преподобного Андрея Рублева «Троица» и раку Александра Невского, которые ранее передали Русской православной церкви, будут хранить в соответствии с требованиями Третьяковской галереи и Эрмитажа. Об этом 15 мая заявил митрополит Тихон.

Андрей Рубцов/ТАСС Председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон

«Они будут храниться по тем требованиям, которые нам представят Эрмитаж и Третьяковская галерея», — процитировал ТАСС его ответ на вопрос о том, как будут храниться святыни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 15 мая, президент России Владимир Путин принял решение о возвращении легендарной иконы «Троица», написанной преподобным Андреем Рублёвым, Русской православной церкви. Икону планируется разместить в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры.

Икона «Троица» до 1917 года находилась в Троице-Сергиевой лавре, а затем была отправлена на реставрацию, и в апреле 1920 года её передали Народному комиссариату (министерству) просвещения для показа на музейных выставках. В 1929 году икону передали Государственной Третьяковской галерее, откуда она в 1941 году на фоне наступлений немецко-фашистских захватчиков была временно перевезена в Новосибирск, и в 1945 году «Троицу» вновь вернули в галерею.