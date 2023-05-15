Правоохранители назвали взрыв в Луганске покушением на врио главы МВД ЛНР
Луганск, 15 мая, 2023, 15:28 — ИА Регнум. В результате взрыва в центре Луганска пострадал врио министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет, взрыв был покушением на него. Об этом 15 мая рассказал источник в правоохранительных органах региона.
Сергей Аверин / РИА Новости
Игорь Корнет
«В результате взрыва пострадал Корнет», — приводит его слова ТАСС.
Источник уточнил, что сейчас Корнет находится в реанимации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра здравоохранения ЛНР Олег Валиев заявил, что врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет пострадал при взрыве в барбершопе в Луганске.
В Луганске 15 мая прогремел взрыв возле ГТРК республики. По предварительным данным, причиной стал подрыв. В результате произошедшего пострадали как минимум пять человек.