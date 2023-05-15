Луганск, 15 мая, 2023, 15:28 — ИА Регнум. В результате взрыва в центре Луганска пострадал врио министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет, взрыв был покушением на него. Об этом 15 мая рассказал источник в правоохранительных органах региона.

Сергей Аверин / РИА Новости Игорь Корнет

«В результате взрыва пострадал Корнет», — приводит его слова ТАСС.

Источник уточнил, что сейчас Корнет находится в реанимации.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра здравоохранения ЛНР Олег Валиев заявил, что врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет пострадал при взрыве в барбершопе в Луганске.

В Луганске 15 мая прогремел взрыв возле ГТРК республики. По предварительным данным, причиной стал подрыв. В результате произошедшего пострадали как минимум пять человек.