Тбилиси, 15 мая, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Власти Грузии ожидают от 300 до 400 млн евро прибыли ежегодно после восстановления авиационного сообщения с Россией. Об этом 15 мая сообщил грузинский министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили на брифинге по итогам правительственного заседания.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«В сфере туризма мы ожидаем эффекта примерно от $300 до 400 млн в течение одного года после того, как будут восстановлены полёты [с Россией]», — цитирует его слова ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, ранее, 15 мая, агентство гражданской авиации минэкономики Грузии сообщило, что российские авиакомпании обратились в ведомство за разрешением о начале полётов в республику. При этом названия авиакомпаний не уточняются.

Президент Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене виз между Россией и Грузией, а также разрешил отечественным авиакомпаниям вновь совершать перелёты в республику. МИД Грузии положительно оценил отмену российской стороной визового режима, однако грузинский президент Саломе Зурабишвили назвала отмену виз для грузин провокацией.