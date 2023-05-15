Луганск, 15 мая, 2023, 14:00 — ИА Регнум. В Луганске прогремел взрыв возле ГТРК Луганской Народной Республики. Об этом 15 мая сообщил корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Обстрел ВСУ. Луганск. 15.05.2023

По предварительным данным, причиной стал подрыв. В результате взрыва есть пострадавшие.

На месте происшествия работают службы.

На фотографиях с места происшествия видно, как взрывом выбило стёкла на первом этаже здания, покорёжило оконные рамы. Повреждения также получили припаркованные рядом автомобили.

ИА REGNUM Обстрел ВСУ. Луганск. 15.05.2023

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая ВСУ обстреляли Луганск. Удар пришёлся на район бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ). Место прилёта оцепили, работают экстренные и силовые службы. Позже в Сети появились кадры с места обстрела.

По словам военного эксперта из ЛНР полковника Виталия Киселева, Вооружённые силы Украины (ВСУ) ударили по Луганску ракетой Storm Shadow. В результате никто не пострадал. В городе всё работает в штатном режиме, паники нет.